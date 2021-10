Rouen. Plus de 500 romans déferlent sur les étals pour la rentrée littéraire

C'est un phénomène typiquement français qui revient chaque année, dès la mi-août et jusqu'au mois d'octobre. Pour la rentrée littéraire, des centaines de romans - plus de 500 - se retrouvent soudainement disponibles en même temps. "Il n'y a aucun pays au monde avec une rentrée aussi importante", confirme Roselyne Robin, responsable du rayon littérature française à l'Armitière à Rouen, qui doit sélectionner ce qu'elle va mettre en avant. "On choisit les incontournables de la rentrée et on ajoute nos coups de cœur." Et ces incontournables ne changent pas : le nouvel Amélie Nothomb, Christine Ango ou encore Christine Coulon, que Roselyne Robin suit de près, avec son dernier roman Seule en sa demeure. "Elle est extrêmement douée. [...] Il y a de la peur, du thriller, de l'amour, tous les ingrédients pour faire un bon roman."

Pour les librairies, la rentrée littéraire reste en tout cas le meilleur moment de l'année en termes de vente. "De septembre jusqu'à Noël, les chiffres sont décuplés par la rentrée littéraire. Cette mise en avant se ressent sur les ventes."