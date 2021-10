Musique. Louane chante pour l'album anniversaire des 25 ans de Pokémon !

À l'occasion des 25 ans de la série "Pokémon", un album hommage va sortir à l'automne, chez Capitol Records.

Vous pourrez y retrouver des chanteurs internationaux comme Katy Perry, J Balvin ou encore Post Malone, mais également notre Française Louane, dont la chanson Game Girl, vient d'être dévoilée.

Et un clip est également sorti ! On peut notamment y voir la jeune maman de 24 ans sur une Pokéball ou encore devant une grande figurine de Pikachu.

Pour les plus impatients, vous pouvez déjà écouter les premières chansons hommage à la licence sur Pokémon 25 : The Red EP, ou Pokémon 25 : The Blue EP.

D'autres artistes participant à l'album seront prochainement dévoilés.

Découvrez le clip ci-dessous :