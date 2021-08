Normandie. Le Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin fête ses 30 ans

Le Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin, installé à Saint-Côme-du-Mont près de Carentan, fête ses 30 ans. Situé sur deux départements, la Manche et le Calvados, il s'étend sur 146 000 hectares.

Pour fêter cet anniversaire, il organise, jusqu'à dimanche 29 août, Les Envolées, un festival qui mêle animations, conférences, cinéma, initiation et randonnées autour de la transition écologique. Ce vaste lieu lie activité humaine et biodiversité, insiste Erwan Patte, du Parc régional des marais du Cotentin et du Bessin.

Le philosophe et écrivain Dominique Bourg proposera, samedi 28 août, une conférence "Planète sous pression". Le lendemain, il sera question de résilience alimentaire, de crise écologique. Tout au long de ce week-end, des animations sont proposées : randonnées, balade contée pour les enfants, ateliers ou spectacle vivants. C'est gratuit. Programme complet sur le site de la Maison du parc des marais, à Saint-Côme-du-Mont.