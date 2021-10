Alençon. En voiture pour le Tour de l'Orne historique

C'est un peu de notre patrimoine à tous qui va sillonner les routes de l'Orne samedi 28 et dimanche 29 août. Un convoi nostalgique de 62 voitures, anciennes ou sportives, va constituer la seconde édition du Tour de l'Orne historique. Ce rallye touristique sur près de 400 kilomètres passera le samedi par Bagnoles-de-l'Orne, Domfront, La Ferté-Macé, Argentan, et le dimanche par Écouché, Gacé et Mortrée.

Le parcours 2021.

"Le départ de ce Tour de l'Orne historique sera donné samedi à 9 heures, du Conseil départemental à Alençon, où le retour est prévu le lendemain, dimanche, vers 16 h 30", explique Alain Gilbert, à la tête de cette organisation.

Ecoutez ici Alain Gilbert: Impossible de lire le son.

Et l'équipe de passionnés a déjà des idées pour l'avenir : à l'été 2022, avec leurs vieilles voitures, ces collectionneurs ambitionnent de reconstituer un week-end de départ en vacances, comme à l'époque où les Parisiens devaient traverser les rues étroites du centre-ville d'Alençon pour rejoindre la Bretagne.

Beau spectacle, mais les bouchons sont garantis !