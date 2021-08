Goderville. Un coworking au cœur d'un clos masure

Se mettre au vert pour travailler. La crise sanitaire a poussé les entreprises à développer le télétravail, ce qui a boosté les espaces de coworking. L'un d'eux vient d'ouvrir à la campagne, au cœur du pays de Caux, à Goderville. Et c'est assez rare. Il s'appelle Le Nichoir. Il s'agit d'un ancien gîte transformé en espace de travail, au cœur d'une ferme (la ferme du Bocage).

Marjorie Lambert est à l'origine du projet. Elle est consultante formatrice pour accompagner des projets agricoles et agroalimentaires. Elle est aussi agricultrice aux côtés de son mari au sein de la ferme du Bocage. "L'idée est venue du besoin de créer du lien entre ruraux, urbains, agriculteurs et néopaysans", explique Marjorie Lambert. "Si ça peut inspirer des vocations !"

Ce coworking "permet d'accueillir au sein de la ferme des personnes de différents horizons". Il est possible de l'utiliser comme un coworking traditionnel, mais Marjorie Lambert voit son espace de travail comme un tiers-lieu. "On propose des services grâce à la ferme et à mon métier de consultante. Je peux accompagner des porteurs de projets. Venir au Nichoir, c'est également favoriser la sauvegarde d'un véritable clos masure et la pérennité d'une ferme."