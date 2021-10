Le Havre. Un festival pour mettre à l'honneur le café et ses métiers

Il en transite 170 000 tonnes chaque année, au Havre. Mais que connait-on vraiment du café ? C'est pour faire découvrir ce breuvage, l'art de le torréfier et de le servir, qu'Oriane Plate a monté Fitzroy Café, le premier festival dédié à ce produit. Un événement qui s'inscrit dans le cadre de l'Escale australienne. "L'idée m'est venue car j'ai vécu deux ans à Melbourne, en Australie, où le café est très populaire. Là-bas, commander simplement 'un café' dans un coffee-shop, ce serait comme demander "du vin" dans un bar français, sans préciser lequel, quel cépage, quelle région, etc."

De la physique-chimie

derrière la torréfaction

Du jeudi 26 au samedi 28 août, elle propose donc de partager avec le grand public les secrets de ce breuvage, "de la cerise de café quand elle pousse à son service en tasse". Des démonstrations de torréfaction et de baristas (les barmen spécialistes du café) sont prévues devant le Cargo Coffee Shop. "Torréfier, ce n'est pas seulement cuire le café. Il y a de la physique-chimie derrière, il faut établir des profils de cuisson, en fonction de l'origine du café, de sa densité, de l'humidité. Le torréfacteur va faire ressortir au mieux les arômes", poursuit Oriane Plate.

Au travers d'un pont symbolique établi entre Melbourne, ville australienne grande consommatrice de café, et Le Havre, première ville importatrice de café vert en France, des ateliers, cours de yoga et DJ sets sur la thématique australienne sont aussi programmés.

Le programme complet est à retrouver sur la page Facebook du Fitzroy Café Festival.

Pratique. Jeudi 26 août, cours de yoga à 10 heures et 18 heures aux Jardins suspendus. Vendredi 27 août, au Cargo Coffee Shop, démonstrations et ateliers de 10 h 30 à 18 heures, puis DJ set et live didgeridoo. Samedi 28 août, au Cargo Coffee Shop, brunch inspiré des cafés australiens à 12 heures et 13 h 30, démonstrations torréfactions de 10 h 30 à 17 heures.