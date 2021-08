Football (SM Caen). Alexis Beka Beka signe officiellement au Lokomotiv Moscou

C'est désormais officiel, le jeune milieu de terrain formé au Stade Malherbe Caen rejoint le Lokomotiv Moscou. Alexis Beka Beka a signé, lundi 23 août, un contrat de cinq ans avec le club russe.

Arrivé chez les Rouge et Bleu à l'âge de huit ans, Alexis Beka Beka a fait ses premiers pas en professionnel il y a un an et demi, en Ligue 2. Il a d'ailleurs fait partie de l'équipe de France sélectionnée aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il est l'un des plus gros transferts du club normand (vente estimée à six millions d'euros). Sur les réseaux sociaux, l'international français a tenu à laisser un message à son club formateur. "Ce n'est jamais évident de quitter son club formateur et je voulais tous vous remercier pour tous ces moments passés ensemble : éducateurs, coachs, staffs, coéquipiers et fidèles supporters, je vous souhaite à tous plein de réussite pour cette saison et j'espère que vous atteindrez vos objectifs !"

Alexis Beka Beka portera le numéro 8. Il est attendu à l'entraînement dès ce mardi 24 août.