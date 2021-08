Bonne table à Caen. Ju'ste chez moi, pour des crêpes à toute heure

Niché au pied du Château de Caen, Ju'ste chez moi est plein à craquer à l'heure de pointe. Dans un style atelier, l'ambiance est chaleureuse. De votre petite table, vous avez vue sur les cuisines. Comme à la maison ! Derrière les fourneaux, Julien Groult, et au service, Nicolas Geoffroy. À seulement deux, ils gèrent un service non-stop. "C'est rare à Caen", indiquent les propriétaires. Restaurant, crêperie, café et salon de thé, ça envoie ! Il y a cinq ans, le Parisien Nicolas Geoffroy a plaqué l'immobilier pour suivre son ami et reprendre l'établissement à Caen, ville d'origine de Julien Groult. Auparavant, ce dernier tenait un restaurant à Villers-sur-Mer depuis six ans.

Galettes et crêpes… Mais pas que !

Pour juger de la qualité de la crêperie, je me lance sur l'incontournable mais très classique galette complète accompagnée de sa bolée de cidre. Ce qui me vaut les railleries des patrons. Car oui, à la carte, une pléthore de galettes signatures, plus originales les unes que les autres, est à découvrir. Et la galette du mois est la Heula : emmental, livarot, noix, pommes au four, jambon blanc… Et glace au camembert ! Le cuisinier maîtrise les codes de la galette de blé noir tout en ajoutant une touche normande. C'est pourquoi Julien et Nicolas travaillent avec des produits locaux : cidres, jus de pommes et bières du coin. Vous pourrez également déguster des confitures maison et glaces artisanales aux goûts atypiques. Et justement, pour le dessert, j'ai choisi une crêpe coup de cœur : la Proust. Caramel beurre salé maison, émietté de madeleine, chantilly et crème glacé à la madeleine ! Le prix des galettes débute à moins de cinq euros et les crêpes à moins de trois euros. Mais si les spécialités bretonnes ne vous tentent pas, le restaurant propose des plats de pâtes, salades, quiches et fondues de fromage. Et pour les douceurs, des coupes glacées et crumble maison.

La saison est réussie pour le binôme. Le restaurant ne désemplit pas et les journées sont chargées. Mais Nicolas le promet, "on prend des pauses des fois !"

Pratique. Jus'te chez moi, 90 rue de Geôle à Caen. Ouvert du lundi au samedi de 10 h 30 à 22 heures. Téléphone : 02 31 15 28 79