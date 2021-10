Musique. Dua Lipa et Elton John réunis sur Cold Heart

C'est une collaboration que l'on n'avait pas forcément vu venir mais qui, au final, semble logique. La jolie brune s'inscrivant de plus en plus dans le sillage d'Elton John, l'icône de la pop britannique. Sur le titre Cold Heart remixé par PNAU les deux compères semblent musicalement plus complices que jamais. Elton John a d'ailleurs confié sur son compte Twitter être très excité de dévoiler ce nouveau single.

Une collaboration entre amis qui a réjoui les fans des deux artistes. Le titre, c'est directement propulsé en tête des charts, le clip cumule d'ailleurs près de 5 millions de vues en seulement quelques jours.