Argentan. Animaux abandonnés : une association croule sous les factures

"Stop pour les prises en charge ! Les factures des vétérinaires ne cessent de tomber" se désole Marie Safrey, coprésidente de l'association Les Paniers du Cœur à Argentan. Ces dernières semaines, la petite structure accueille de nouveaux animaux tous les jours. Une situation qui est devenue insoutenable.

Lorsque Marie a créé l'association en 2014, elle ne s'attendait pas à recevoir autant d'animaux sept ans plus tard. "Nous sommes arrivés à saturation, 174 chats sont pris en charge ici, c'est difficile de dire non aux nouveaux arrivants." Prendre en charge les animaux ne signifie pas seulement leur donner un toit et les nourrir. Les frais vétérinaires s'ajoutent à la liste. "Nous avions 12 000 euros de dettes en 2020, cette année nous sommes rendus à 8 000 euros" S'occuper des chats, des chiens, des chevaux et des ânes s'avère être un véritable parcours du combattant pour la vingtaine de bénévoles dans l'association. La coprésidente appelle à une "prise de conscience" chez les propriétaires d'animaux.

L'an dernier, l'association a réalisé 330 placements d'animaux.