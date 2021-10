Musique. "Summer of Love" le nouveau hit de Shawn Mendes et Tainy

Depuis le début de sa carrière Shawn Mendes enchaîne les hits. Aucune raison donc que son dernier single Summer of Love n'en soit pas un. La star canadienne s'est d'ailleurs bien entourée puisqu'il a collaboré avec Tainy, la superstar des producteurs Latinos. Un hit ensoleillé, aux inspirations reggaeton qui arrive un peu tard pour être le hit de l'été, mais à point nommé pour être celui de l'été indien.

On y entend notamment une allusion à Camila Cabello, sa petite amie, lorsqu'il dit "Calling you my señorita / Didn't know how much I need ya / Hate it when I have to leave ya". Le Canadien avait notamment partagé un duo avec la chanteuse d'origine Cubaine, Señorita.