[Photos et Vidéo] Seine-Maritime. La Belle Étoile rouvrira avant la rentrée

Après les fortes pluies tombées sur Montivilliers (Seine-Maritime) le 2 août, l'avenue de la Belle Étoile (D 488) est toujours fermée. Les ruissellements ont engendré des chutes d'arbres et fragilisé le talus qui menace de s'effondrer sur la route.

Il faut abattre des arbres pour soulager le talus. -

Des Big Bags vont être installés en bas des talus pour sécuriser la route. -

Trois entreprises, Eurovia, Activert et Martin SAS, travaillent actuellement sur place. Pour enlever du poids, un tiers des arbres doit être coupé. Des Big Bags de plus d'une tonne chacun vont être installés en bas du talus pour sécuriser la route. La réouverture est prévue avant la rentrée scolaire. Ces travaux ne sont que temporaires. De nouvelles expertises doivent être menées pour intervenir en haut du talus afin de canaliser les ruissellements (enrochements, rigoles, etc.). Cela prendra certainement plusieurs mois. C'est le Département de Seine-Maritime qui est en charge de la route.

La rue Lesueur devrait rouvrir début septembre. -

Concernant la rue Victor Lesueur, des travaux de réfection de voirie et de trottoirs ont été entamés depuis lundi 16 août pour permettre aux riverains de circuler à nouveau. Là aussi, la réouverture est prévue pour début septembre. Profitant de ces travaux, la rue sera sécurisée avec l'aménagement de ralentisseurs ou de chicanes. C'est la communauté urbaine du Havre qui finance ce chantier à hauteur de 147 000 euros.