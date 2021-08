Normandie. Emission télé : casting pour des célibataires propriétaires de chiens

Le groupe TF1 prépare une nouvelle émission télé. Ce programme est une émission de dating, dans laquelle deux candidats à la recherche de l'amour, très attachés à leurs chiens, vont rencontrer plusieurs prétendants, eux-mêmes propriétaires d'un chien. Des femmes et des hommes célibataires propriétaires de chiens sont donc recherchés.

Le casting en Normandie est d'ores et déjà ouvert. Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire par mail à l'adresse suivante : castingtvmonchienetmoi@gmail.com ou au 01 40 53 45 03. Il faudra préciser votre nom, prénom, âge, adresse, téléphone plus une photo de vous et votre animal ainsi que des renseignements sur votre ou vos animaux : nom, âge et race.