Caen. Une fissure sur le Viaduc de Calix ?

La préfecture du Calvados dément les rumeurs d'une fissure sur le Viaduc de Calix. Des photos circulaient depuis plusieurs jours, faisant état d'une fissure importante sur une partie du viaduc et inquiétant de nombreux internautes.

"Il s'agit d'une articulation composée d'un joint de chaussée qui permet le bon fonctionnement du pont et d'assurer la bonne circulation des usagers, mais en aucun cas une fissure", a alerté mercredi 18 août la préfecture du Calvados.

L'infrastructure routière est fermée à la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes depuis le 27 juin, et ce jusqu'en novembre 2021. Des travaux de prévention vont être réalisés courant septembre à la suite du repérage, en 2018, de fissures sur une section de l'ouvrage qui se sont aggravées avec la variation des températures et le passage des poids lourds. "C'est du préventif. Le trafic des véhicules légers est maintenu. Soyez rassurés, l'ouvrage est en très bon état structurel, sinon on le fermerait", tient à rassurer Alain De Meyere, directeur de la Direction interdépartementale des routes nord-ouest (DIRNO).

En juin dernier, une partie de la chaussée avait été recouverte d'une peinture blanche, sur une longueur de 250 mètres, ce qui avait déjà fait réagir sur les réseaux sociaux. Cela permettait de faire réfléchir une partie des rayons du soleil.