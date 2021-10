Yvetot. Créez votre propre parfum avec un parfumeur d'art

Créez votre propre parfum. C'est ce que l'on vous propose à Yvetot (Seine-Maritime), dans une boutique qui vient d'ouvrir. Elle s'appelle "Chez Babette" et a vu le jour début juillet. Claire Martinez, sa gérante, propose des produits issus de la filière courte. "Il n'y a pas que de l'alimentaire, le but est aussi de mettre en avant le travail des créateurs, des artistes et des artisans du secteur". Fière de son territoire, elle a aussi créé la marque YVT pour mettre en avant la ville d'Yvetot. "Je me suis inspirée du LH pour Le Havre, du R pour Rouen, même Fécamp a des objets estampillés au nom de la ville". Pour que sa boutique soit aussi un lieu de vie, Claire Martinez propose des ateliers. Ce sera le cas dimanche 22, lundi 23 et dimanche 29 août. Christian Morel, parfumeur d'art yvetotais, proposera un stage d'initiation de 2 heures pour réaliser son propre parfum. Il est possible d'y participer dès 10 ans. De quoi tester vos nez et vous repartirez avec votre création.

Claire Martinez - Chez Babette Impossible de lire le son.

Atelier "Créez votre propre parfum" - 40 euros par personne