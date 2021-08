[Podcast]. L'incendiaire de Saint-Pierre : un procès expéditif

L'auteur, Philippe Cyrprien, est un jeune retraité, ex-archiviste de la médiathèque de Condé-sur-Noireau. Alors qu'il effectue des recherches sur l'histoire judiciaire du canton, il découvre grâce aux journaux locaux l'affaire de l'incendiaire de Saint-Pierre. il décide alors de reconstituer le fil de cette affaire qui a défrayé la chronique et pour laquelle Jean-Jacques Marie, dit Frérot, sera condamné à mort. Son roman nous laisse entrevoir très vite ses doutes quant à la culpabilité de Frérot, qui vivait au ban de la société et sur lequel les villageois en quête de coupable s'acharnèrent. À travers ces pages, c'est une autre image de Frérot que nous livre l'auteur : un homme victime de la misère mais capable de beaux sentiments. Grâce à l'étude des journaux d'époque et des documents judiciaires, Philippe Cyprien reconstitue avec véracité le contexte social de ce temps et interroge les faiblesses de la machine judiciaire au XIXe.

Philippe Cyprien, L'incendiaire de Saint-Pierre, Editions Corlet, 14,50 €