Le Mont-Saint-Michel. Thomas Pesquet photographie la Merveille depuis l'espace

L'astronaute normand Thomas Pesquet a publié dimanche 15 août, sur son compte Twitter, une photo du Mont Saint-Michel prise depuis la station spatiale internationale qu'il a rejointe pour une seconde mission le 23 avril dernier. Thomas Pesquet, qui avait déjà publié sur son compte une photo de la Merveille il y a quatre ans, souligne que celle-ci est probablement plus nette.

#MontSaintMichel - on voit distinctement les structures sur l'abbaye qui le coiffe : mes photos sont peut-être + nettes qu'il y a 4 ans 😉#VacancesenFrance



Mont Saint Michel, Normandy. You can clearly see the structures on the Mont, my pictures may be sharper than 4 years ago 😉 pic.twitter.com/tP9RSsb22G