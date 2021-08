Football. Quevilly Rouen Métropole impressionne, le FC Rouen à la peine

Tout juste promu en Ligue 2, le club de Quevilly Rouen Métropole réalise un début de championnat impressionnant, avec un match nul à Dunkerque (1-1) lors de l'ouverture de la saison, puis deux victoires contre Amiens (3-1) et enfin une dernière victoire en date contre Dijon, un prétendant à la montée en fin de saison (2-1) au stade d'Ornano de Caen, stade de substitution pendant les travaux du stade Diochon qui ne sont pas terminés. Avec un match reporté contre le SC Bastia qui se jouera mercredi 18 août, les joueurs de Bruno Irles pointent à une impressionnante 6e place avec la possibilité de prendre la tête du classement en cas de victoire.

Du côté des Diables Rouges du FC Rouen, les affaires débutent un peu moins bien, puisque les Rouge et Blanc ont obtenu deux matchs nuls sur le score de 0-0 sur la pelouse de la réserve du Guingamp et à Poissy. Prochain rendez-vous pour QRM à Grenoble samedi 21 août à 19 heures pour le compte de la 5e journée et à Chartres samedi 21 août à 18 heures pour le club historique rouennais.