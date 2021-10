Tanis. Collision entre deux voitures, six personnes blessées dont un enfant

Les sapeurs-pompiers de la Manche sont intervenus pour un accident de la route dimanche 15 août. L'accident a eu lieu à 9 h 16 au niveau de la commune de Tanis au nord-est de Pontorson sur la route nationale 175. Deux voitures sont entrées en collision.

Au total six personnes ont été blessées. Parmi elles, un enfant de 12 ans. Les victimes ont été transportées dans deux hôpitaux différents : le centre hospitalier de Saint-Malo et celui d'Avranches. Pour cette intervention, 19 sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour prendre en charge et transporter les victimes. Les pompiers venaient des centres de secours de Pontorson, Saint-James, Avranches, Ducey, Sartilly et Val Couesnon.