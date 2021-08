Normandie. Sept personnes impliquées dans un accident, une femme meurt

Un terrible accident s'est produit à Quetteville dans le Calvados samedi 14 août à 12h47. "Un choc frontal à forte cinétique est survenu entre 2 VL sur la RD 675", précise les pompiers. Sept personnes ont été impliquées dans cet accident. Dans le premier véhicule, une femme de 56 ans est morte, une femme d'âge inconnu en urgence absolue a été évacuée par hélismur vers l'hôpital de Rouen.

Dans le second véhicule, un homme de 26 ans en urgence absolue a été évacué médicalisé vers l'hôpital de Rouen. Un nourrisson de 3 mois et de deux femmes de 27 et 24 ans ont été évacués en urgence relative vers l'hôpital de Rouen. Le dernier passager, un homme de 23 ans, a lui été évacué en urgence relative vers l'hôpital de Pont Audemer.

La gendarmerie nationale était sur les lieux de l'accident. Au total, vingt sapeurs pompiers en provenance des départements du Calvados et de l'Eure sont intervenus. Deux SMUR et un hélicoptère du SAMU Rouen ont été mobilisés.