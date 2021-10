Caen. Autiste Asperger, Arwen Tanguy, jeune chanteur lyrique

"Dans la vie de tous les jours, c'est compliqué au niveau des émotions, de dire ce que je ressens, alors que dans le chant, je suis dans un rôle, j'arrive à exprimer quelque chose." Le chant Lyrique, un domaine salvateur pour Arwen Tanguy ? En tout cas, cela l'a fait évoluer d'après sa mère, Eloïse Mataguez.

Diagnostiqué syndrome d'Asperger

C'est à l'âge de 9 ans que ce jeune Caennais est diagnostiqué autiste Asperger. "Il avait besoin de routine, il avait beaucoup de stéréotypies comme se taper sur la tête ou tourner sur lui-même. Une hyperesthésie aussi, c'est-à-dire tous les sens surdéveloppés. Faire les courses était un enfer, on ne pouvait pas aller au restaurant non plus", livre sa mère. Au conservatoire de Caen, qu'il a intégré dès 6 ans, il n'y avait aucun souci. "Ça a été un lieu d'inclusion pour lui, d'apprentissage des interactions sociales." À l'inverse, à l'école, la situation paraissait plus compliquée pour le jeune garçon qui avait toujours été scolarisé dans des établissements dits de "pédagogie nouvelle" ou dans des écoles Montessori. L'arrivée dans une classe de CE1 classique, pour intégrer la maîtrise du conservatoire, a été un moment déstabilisant. "La maîtresse voulait qu'on fasse un bilan psychométrique. Il avait un QI élevé mais cela n'expliquait pas tous ses comportements", témoigne la mère d'Arwen. Le garçon ne voulant plus aller à l'école, sa mère lui a fait l'école à la maison. "En un an, on a fait le programme du CE2, CM1, CM2."

En parallèle du chant, le jeune homme joue également du basson. "Aujourd'hui, je suis en deuxième cycle de chant lyrique, j'aimerais faire un pôle supérieur. Mais je prends le temps parce que je n'ai que 19 ans, c'est jeune", confie Arwen. Même si cette discipline anime le jeune homme, ce n'est pas pour tout de suite : "J'aime aussi la variété, la comédie musicale, etc. Je ne veux pas être hyperspécialisé dans un type de chant. J'ai envie d'explorer encore un peu." En effet, Arwen est un véritable touche-à-tout. En plus du chant et de la musique, il a monté sa microentreprise d'audiovisuel à 15 ans, après avoir obtenu son baccalauréat scientifique. "J'ai fait des enregistrements de son, clips d'entreprise, captations de concerts… Ça m'a permis d'avoir des expériences professionnelles pendant mes études." Des études qu'il a finies à 18 ans, avec une Licence pro en image et son en poche. "Dans l'absolu, si dans cinq ans je peux être professeur dans un conservatoire, avoir l'entreprise de captation à côté et pouvoir chanter, ce serait super." Pour le moment, Arwen se laisse le temps de voir de quoi demain est fait.

Arwen se produira lors de la 7e édition du festival de musique classique de la Côte de Nacre, notamment le mercredi 18 août à 16 heures à Langrune-sur-Mer et à 20 h 30 à Colleville-Montgomery. Les jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 août à 20 h 30 à Ouistreham, Hermanville-sur-Mer et Lion-sur-Mer.