Rouen. Collision entre une voiture et une trottinette : un jeune de 16 ans blessé

Le choc s'est produit peu après 19 heures mercredi 11 août, à l'angle de la rue d'Amiens et du boulevard Gambetta à Rouen. Une voiture et une trottinette se sont percutées. Six pompiers à bord de deux engins ainsi que le Smur se sont rendus sur place. Ils ont pris en charge le pilote de la trottinette de 16 ans, légèrement blessé.

La circulation sur la voie Teor a dû être neutralisée le temps de l'intervention.