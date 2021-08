Santé. Exposition au soleil : une pharmacienne rouennaise alerte

Qui n'a jamais profité des vacances pour prendre des couleurs sous le soleil rayonnant ? Si une exposition minimale est nécessaire pour la fixation du calcium sur les os, coups de soleil et maladies de la peau peuvent subvenir en cas d'exposition prolongée aux rayons UV qui "traversent les nuages, même quand le ciel est couvert", rappelle Adeline Alliet, pharmacienne à Rouen. "La crème solaire est obligatoire, même pour les peaux foncées, on commence toujours avec un indice 50. Mais il faut éviter de faire la crêpe au soleil." Et pour les enfants, il convient d'être encore plus prudent : "Ils ont une peau dite immature. Pour eux, chapeau, lunettes de soleil et vêtements couvrants sont indispensables, même à la plage."