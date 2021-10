Rouen. Microbious, le jeu de cartes viral inspiré de la Covid-19

Alors qu'ils sont en vacances avec des amis, Xavier Ferrat et Calypso Bertin découvrent le tamalou, jeu de cartes dont ils se plaisent à remanier les règles. De retour à Paris, une nouvelle idée germe dans l'esprit de la Rouennaise et de son conjoint : "On était cas contact et bloqués chez nous pendant un week-end, raconte Xavier. On s'est dit que ce serait drôle de faire un jeu dans lequel on se débarrasse du virus."

Après plusieurs semaines de test, Microbius voit le jour, un jeu de cartes qui dédramatise la pandémie. Désirant initialement garder le jeu dans leur cercle d'amis, Calypso et Xavier en viennent finalement à le commercialiser dans plusieurs supermarchés normands. "Tout s'est enchaîné très vite et on a découvert plein de métiers, explique Calypso. Il a fallu trouver une illustratrice pour faire le design du jeu et avoir quelque chose de qualité, sourcer pour trouver des fabricants de boîtes…" En s'appuyant sur leur réseau personnel et professionnel, le couple est parvenu à concrétiser son idée, et continue de promouvoir son jeu au concept insolite.