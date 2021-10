Calvados. Visiter virtuellement les musées depuis son canapé

La crise sanitaire a obligé les différents établissements culturels caennais à se réinventer et à proposer sur leur site internet des formats numériques. Il est désormais possible de visiter le Musée des Beaux-Arts de Caen depuis son canapé, avec une simple tablette ou son smartphone. Une découverte numérique du lieu qui permet d'admirer les toiles des anciennes et nouvelles collections depuis son canapé. Depuis peu, il est également possible d'explorer virtuellement la Tapisserie de Bayeux. Cette œuvre iconique de 70 mètres de long a été entièrement numérisée. Sous un autre format, le Mémorial de Caen dévoile chaque jeudi, sur son réseau social Instagram, une courte vidéo présentant un fait historique sur les expositions en cours.