Manche. Rodéo urbain : deux infractions recensées et un refus d'obtempérer

La police nationale de la Manche a effectué différents contrôles anti-rodéos dans le département ce week-end des 6,7 et 8 août, notamment dans les villes de Cherbourg, Granville et Saint-Lô. Les forces de l'ordre vérifiaient principalement les engins deux-roues, dont une vingtaine de cyclomoteurs et une dizaine de véhicules. À la suite des contrôles, aucun rodéo n'a été constaté. "Deux infractions, dont une pour pneus lisses et une autre pour non-apposition d'assurance, ont été relevées", indique la police nationale de la Manche. Parmi les personnes contrôlées, une seule a refusé d'obtempérer et fait l'objet d'une enquête.

"Une plainte a également été déposée pour mise en danger de la vie d'autrui", termine la police.