Seine-Maritime. Pass sanitaire : les centres commerciaux pas concernés

Le pass sanitaire s'est étendu lundi 9 août. En Seine-Maritime, les centres commerciaux ne sont pas, pour l'heure, concernés. La préfecture indique que compte tenu du taux d'incidence dans le département, cette décision ne se justifie pas dans l'immédiat. Mais toute dégradation de la situation sanitaire pourrait engendrer son installation dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m².

Depuis ce lundi, dans les lieux où le pass était déjà exigé, le seuil de 50 personnes est supprimé, le contrôle doit s'effectuer dès le premier visiteur. Le pass sanitaire est aussi étendu aux bars et restaurants, à l'exception de la restauration collective ou de la vente à emporter et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire. Obligation également de présenter le pass dans les établissements de santé, sauf dans les situations d'urgence. Concernant les transports, le pass sanitaire sera à présenter pour les déplacements de longue distance (vols intérieurs, trains à réservation obligatoire, cars interrégionaux non conventionnés).

La préfecture de Seine-Maritime précise qu'à compter du 30 août, les personnels des lieux et établissements recevant du public pour lesquels la présentation d'un pass sanitaire est déjà exigée des visiteurs seront soumis à ces mêmes obligations.