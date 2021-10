Fécamp. Le pont Gayant reste fermé pour une durée indéterminée

Le pont Gayant à Fécamp est fermé depuis le mardi 3 août. Un problème technique important a rendu son utilisation impossible. L'ouvrage permet de desservir, depuis Cany-Barville et Valmont, le port et le centre-ville de Fécamp. Il assure également le lien maritime entre le bassin Freycinet et le reste du port. Le Département de Seine-Maritime, propriétaire et gestionnaire du pont, est en train de chercher des solutions techniques pour assurer la remise en service de l'ouvrage. Mais devant la complexité de la panne, les délais d'intervention ne sont pas encore connus. La priorité est donnée à la restauration de la circulation routière et piétonnière. Concernant les piétons, une déviation via la passerelle du bassin Freycinet sera mise en place dès lundi 9 août, avec un cheminement protégé. Pour les véhicules, une déviation avait, dans un premier temps, été envisagée par le quai de la Marne et par le quai de Verdun, mais les contraintes liées aux activités portuaires (également très impactées) l'ont rendue impossible.