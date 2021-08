Tinchebray-Bocage. La réalité virtuelle débarque dans l'Orne !

Des rêves qui se transforment en réalité, c'est ce que promet la réalité virtuelle (VR). Collée à la médiathèque de Tinchebray, une salle de (VR) a ouvert le 26 juillet 2021. Elle permet aux utilisateurs d'entrer dans une autre dimension.

Sauter de gratte-ciel en gratte-ciel comme Spider-Man, s'entrainer dans un stand de tir façon cow-boy ou prendre la place d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly dans des voitures de course, c'est désormais possible dans l'Orne. Depuis son inauguration, vous pouvez réserver des créneaux tous les après-midi. C'est ce qu'à fait Christelle Patry qui est venue avec ses deux filles. Pour la mère de famille, cette expérience est une première. "Ce sont des bonnes sensations, on a vraiment l'impression d'être dans la réalité."

Même constat pour sa fille Juliette. L'immersion était totale. "Je me croyais vraiment dedans !" dit la jeune adolescente de 15 ans l'air étonné qu'une salle aussi futuriste soit installée dans une commune qui compte à peine 2 500 habitants.

Plus d'une dizaine de jeux

Cet espace, édifié par les collectivités locales avec l'aide de nombreux financements (la région Normandie, le département de l'Orne, le Fonds Européen de Développement Régional et dispositif Liaison Entre Action de Développement de l'Économie Rurale), est doté d'une dizaine de jeux et d'un escape game VR. L'enjeu de ce projet est non seulement de satisfaire la nouvelle génération, mais aussi de la rapprocher des établissements culturels. "Au début du projet il y a deux ans, nous avons cherché à être davantage attractifs. La médiathèque attire un public plus âgé que les jeunes, et cette salle, je pense, est le bon moyen de les inviter à venir prendre un livre en retirant leur casque de réalité virtuelle", se félicite Jean-Pierre Anger, adjoint à la culture de Tinchebray.