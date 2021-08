Deauville. Vol à l'arrachée : deux personnes condamnées à de la prison 

Drôle de surprise pour une passante à Deauville ce week-end du 1er août. "Un couple, après avoir aspergé leur victime d'un liquide ressemblant à une déjection d'oiseau, abordaient la personne et lui proposaient leur aide pour l'essuyer. Ils en profitaient pour lui arracher son collier", explique la Police nationale du Calvados sur son compte Facebook ce mercredi 4 aout. La victime s'est rendue au commissariat et les deux individus, un homme et une femme ont rapidement été interpellés. Les deux agresseurs étaient déjà connus des services de police. Tous deux ont été jugés en comparution immédiate à Lisieux. L'homme a été condamné à 4 mois ferme pour l'homme. Sa complice a écopé de 3 mois d'emprisonnement avec sursis.