Nature. Les plus beaux endroits où se balader à vélo autour de Caen

Après l'été et cette pause bien méritée qui a permis à chacun de se reposer, la rentrée rime souvent avec remise au sport ou bien découverte d'une nouvelle activité. Pour reprendre ce début d'année scolaire en douceur, la rédaction de Tendance Ouest a sélectionné trois circuits adaptés pour se balader à vélo.

De 4 à 17 kilomètres, ces voies vertes ou sentiers sont idéaux pour les débutants ou ceux qui ont envie de reprendre en toute tranquillité.

De la côte aux berges de l'Orne

Inutile d'aller bien loin pour apprécier le calme et le paysage sur sa bicyclette. De Ouistreham aux berges de l'Orne, vous pourrez apprécier ces moments, en pleine nature, à vous dégourdir les jambes. Le plus long parcours relie la ville de Caen à Ouistreham par la voie verte. Le deuxième chemin que vous pourrez emprunter vous permettra de découvrir la campagne caennaise jusqu'à Douvres-la-Délivrande. Enfin, le sentier le plus court vous mènera dans les paysages marécageux de la prairie de Caen.

De la ville à la mer, la voie verte Caen-Ouistreham

La voie verte Caen-Ouistreham relie la baie de l'Orne et le port de Ouistreham. Entre terre et mer, ce circuit de 17 km à vélo offre de très beaux paysages.

D'un niveau classé "très facile", cette balade à vélo permet de découvrir patrimoine et paysages maritimes : le port de plaisance de Caen, la cité ducale de Guillaume le Conquérant, le Pegasus Bridge à Bénouville, l'estuaire de l'Orne ou encore le phare de Ouistreham.

Rejoindre à vélo Douvres-la-Délivrande !

Une voie verte, d'une distance de 14 km, est disponible pour rejoindre Douvres. Une occasion d'explorer la campagne de Caen.

En partant de Caen, la balade permet de découvrir la campagne caennaise. En passant par Épron et Mathieu, elle se conclut par une belle découverte de Douvres-la-Délivrande. En effet, on peut y voir la basilique style gothique, la Baronnie ou le cimetière militaire britannique.

Le sentier nature des berges de l'Orne

D'une distance de 4,1 km, ce sentier à vélo promet une balade en pleine nature. Débutant près de l'hippodrome de Caen, il dévoile les berges de l'Orne.

D'un niveau débutant, cette balade familiale permet de découvrir en une vingtaine de minutes les paysages marécageux de la prairie, en passant par l'hippodrome et les marais de Fleury-sur-Orne. Dans un espace naturel préservé, ce circuit est une bouffée d'oxygène !