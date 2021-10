Rouen. Fin de l'éclairage nocturne permanent dans certains quartiers

La Ville de Rouen considère ce premier essai concluant : depuis 2019, l'éclairage nocturne est interrompu entre 1 heure et 5 heures du matin dans le quartier du Jardin des plantes. Dès le dimanche 1er août 2021, il a donc été décidé d'étendre cette mesure à d'autres zones de Rouen, hors hypercentre et quartiers prioritaires, l'objectif étant de l'appliquer sur 25 % du territoire de la commune. La Ville cite notamment l'argument économique pour justifier le développement de l'initiative. Jusqu'à 100 000 € d'économie pourraient être effectuées par an, de l'argent public que la Ville souhaite consacrer à "l'amélioration du cadre de vie dans les quartiers concernés". Elle affirme d'ailleurs qu'une telle opération n'a pas eu de conséquences néfastes sur la sécurité.

La réduction de l'éclairage permettrait également d'économiser de l'énergie et de réduire la pollution lumineuse nuisant à la biodiversité. La Ville prévoit par ailleurs de limiter les "lumières intrusives" susceptibles d'impacter la qualité du sommeil.