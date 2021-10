Seconde Guerre mondiale. Sur les traces de la libération d'Alençon

77 ans après la libération d'Alençon par la 2e Division blindée (DB) du général Leclerc, Christophe Bayard, professeur d'histoire passionné par la Seconde Guerre mondiale, organise des sorties en bus, retraçant le chemin parcouru par Philippe Leclerc et ses troupes à l'été 1944.

En immersion

C'est non pas dans un blindé du XXe siècle, mais dans un bus du XXIe que vous allez revivre l'histoire de la première ville libérée de l'Hexagone, Alençon. Mercredi 4 août, à 14 heures, au départ de l'hôtel du Département, Christophe Bayard vous emmène en immersion pour comprendre la stratégie du général Leclerc. "Il faut se remettre dans l'ambiance de l'époque, plus de 4 000 véhicules ont pris cette route. Ça va de la moto au fameux char Sherman." Le circuit débute à Alençon. L'objectif est "d'expliquer comment la 2e DB a libéré la ville la nuit du 12 août 1944". Le bus prendra ensuite la destination de la forêt d'Écouves, "ce bastion où était réfugiée la 9e Panzerdivision allemande", avant de poursuivre sa route vers Argentan pour finir à Chambois.

Dates des sorties : mercredi 4, mardi 24 et dimanche 29 août 2021. Réservations et renseignements au 02 33 81 60 00. Tarif : 5 €. Départ à 14 heures et retour à Alençon en fin d'après-midi.