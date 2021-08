Cherbourg-en-Cotentin. Travaux : la voie du Homet devient une voie douce

Depuis le lundi 2 août, des travaux de démantèlement des voies de chemin de fer ont débuté à Cherbourg-en-Cotentin. Ce chantier vise à transformer la voie du Homet, ancienne voie de chemin de fer qui reliait l'arsenal à la gare de la ville, en une voie douce dédiée aux vélos et piétons. En raison de ces travaux, la circulation est modifiée sur certains axes de circulation. "Les rues Vauban, Pierre de Coubertin, de la Polle, de l'Abbaye et le boulevard de la Saline seront barrés avec des sorties de camions devant chaque accès", indique la municipalité de Cherbourg-en-Cotentin. Le chantier a été confié à la maîtrise d'ouvrage de la SNCF et sera terminé le mercredi 27 août prochain. Plus d'informations sur le site de la Ville de Cherbourg.