Paris. Demeanor, un duo posthume entre Dua Lipa et Pop Smoke

À l'occasion de la sortie du deuxième album posthume du rappeur Pop Smoke, décédé en février 2020 à la suite d'un cambriolage qui a mal tourné, une pléiade de stars était réunie sur Faith, l'un des projets les plus attendus de l'année. On retrouve notamment Kanye West, Chris Brown, Pharell, mais aussi Dua Lipa. La présence de cette dernière a d'ailleurs beaucoup surpris les fans du rappeur. L'instrumentale est fidèle aux tubes habituels de Dua Lipa, cependant elle est assez loin des standards de Pop Smoke qui rappe en temps normal sur des instrus drill, à l'exact opposé du style de Dua Lipa. Malgré tout, ça matche bien entre les deux artistes et Demeanor sera assurément un des tubes de l'été.