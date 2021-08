[Actualisé] Près du Havre. Routes barrées et circulation difficile après des inondations

Actualisé à 17 h 50 lundi 2 août :

De 9 h 30 à 15 heures, les pompiers ont réalisé 38 interventions sur ce secteur (essentiellement à Montivilliers et Fontaine-la-Mallet). L'hélicoptère Dragon 76 est intervenu en reconnaissance aérienne. À Montivilliers, 86 résidents de l'Ehpad des Hauts de l'Abbaye ont été mis en sécurité alors que 600 m2 de locaux ont été inondés. À Harfleur, deux personnes se sont retrouvées piégées dans leur voiture par la montée des eaux. 64 foyers se sont trouvés privés d'électricité pendant six heures et cinq personnes doivent être relogées pour cause de dégâts des eaux, à Fontaine-la-Mallet.