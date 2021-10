France-Monde. Le passe sanitaire sera bien obligatoire pour jouer au football

Depuis plusieurs semaines, les joueurs de football amateurs se posaient beaucoup de questions. Désormais, les choses sont claires. La Fédération Française de Football (FFF) a publié un communiqué, samedi 31 juillet, stipulant que "le passe sanitaire sera requis pour pouvoir jouer au football et accéder aux vestiaires ainsi qu'aux tribunes avant chaque entraînement ou chaque match de compétition". Chaque joueur, éducateur, dirigeant, arbitres et supporter devra présenter un certificat de vaccination, un test négatif de moins de 48 h où un résultat d'un test RT-PCR positif attestant du rétablissement de la Covid-19. Une mesure qui ne devrait pas être sans poser de problèmes dès la fin du mois (28 août) en Coupe de France de football. La FFF qui précise que "le passe sanitaire est d'ores et déjà obligatoire pour la pratique des seniors et pour les encadrants adultes quelle que soit leur équipe, senior ou de jeunes. Le passe sera mis en place le 30 septembre pour les jeunes joueurs et joueuses de 12-17 ans, les moins de 12 ans sont exemptés de cette mesure."