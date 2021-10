Manche. 600 personnes contre le passe sanitaire dans les rues de Cherbourg

Près de 600 personnes ont participé au rassemblement "anti passe sanitaire" organisé samedi 31 juillet dans les rues de Cherbourg. Les semaines passent et le mouvement prend de l'ampleur. 300 personnes avaient pris part à la première manifestation, le 17 juillet, elles étaient 200 de plus, le samedi suivant. Elles étaient plus nombreuses encore pour ce troisième samedi de manifestation contre la mise en place du passe sanitaire dans les lieux recevant plus de 50 personnes. Le cortège a déambulé en ville sans incident notable marquant deux arrêts sur son passage devant le commissariat de Police et devant l'hôpital Pasteur. Un autre rassemblement pourrait avoir lieu le 7 août, deux jours avant l'élargissement du passe sanitaire aux restaurants.