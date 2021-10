Fécamp. Rugby à 7: la Fécampoise Jade Ulutule en argent avec les bleues aux JO

Jade Ulutule rapporte une belle médaille au contingent normand présent aux Jeux Olympiques de Tokyo. La native de Fécamp et ses partenaires de l'équipe de France de rugby à 7 ont décroché une superbe médaille d'argent, samedi 31 juillet. Les Bleues ont été battues en finale par les All blacks de Nouvelle Zélande (26-12). Cette médaille est l'une de 6 breloques glanées par la France ce samedi 31 juillet. L'équipe de France de judo a décroché l'or dans le tournoi par équipes. Médaille d'argent pour les véliplanchistes Chaline Picon et Thomas Goyard. En escrime, les sabreuses françaises sont également allées chercher l'argent. Et puis dernière médaille, en bronze celle-ci, pour les triathlètes sur le relais.