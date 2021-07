Eure. L'arrivée en Normandie, de l'édition 2021 de "La France en courant"

C'est la plus longue course à pied, en relais, en France. La 32e édition de "La France en courant", partie du département de l'Aisne le 18 juillet dernier, s'achèvera samedi 31 juillet à Bernay (Eure).

Cette ultime et quatorzième étape, longue de 137 kilomètres, traversera une partie de notre région, entre La-Suze-sur-Sarthe (Sarthe) et Bernay (Eure). Notamment, en passant par Mamers (Sarthe). Puis, dans l'Orne par Mortagne-au-Perche (pause prévue entre 11h40 et 12h30), Tourouvre, Les Aspres. Enfin, après une partie neutralisée, l'ultime départ de l'épreuve sera donné à Mesnil-en-Ouche (Eure) à 15h30, pour la symbolique dernière demi-heure de course de cette "France en Courant", jusqu'à Bernay.