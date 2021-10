Pays de Caux. Six blessés dont trois graves dans une collision entre deux voitures

Un accident de la circulation entre deux voitures s'est produit mercredi 28 juillet vers 18 h 45 sur la D73, la route de Bolbec, à Saint-Maclou-la-Brière, entre Goderville et Terres-de-Caux.

Au total, six personnes ont été blessées dont trois grièvement et trois autres ont été qualifiées de légèrement blessées. Toutes les victimes ont été conduites entre le CHU de Rouen et les hôpitaux du Havre et de Fécamp.

L'hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile s'est rendu sur les lieux. Vingt sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place. L'intervention a pris fin peu avant 21 heures et la circulation a pu reprendre sur la D73.