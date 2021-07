JO-Tokyo. La Cherbourgeoise Océane Sercien Ugolin va participer aux Jeux

Océane Sercien Ugolin, 23 ans, native de Cherbourg (qu'elle a quitté à 1 an et demi) va bel et bien participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. La Normande d'origine était déjà au Japon avec l'équipe de France de handball mais en tant que remplaçante et donc, sans la moindre certitude de prendre part au tournoi.

La jeune joueuse du club de Krim (Russie) va remplacer Alexandra Lacrabère, blessée aux adducteurs et forfait pour le reste de la compétition. Elle disputera son premier match avec les Bleues, jeudi 29 juillet, contre la Suède à 14h30 (heure française). Pour le moment, l'équipe de France de handball a disputé deux matchs pour une victoire (contre la Hongrie) et une défaite (contre l'Espagne).