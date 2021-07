[Vidéo] Cherbourg-en-Cotentin. Embarquez vers la rade au coucher du soleil

Depuis cet été, vous pouvez monter à bord de l'Adèle et découvrir la deuxième plus grande rade artificielle au monde, à Cherbourg, au coucher du soleil. Le rendez-vous est fixé les mercredis 28 juillet à 20h30, et les 4 et 18 août à 20h au Pont Tournant. Pour la première, le 21 juillet, les passagers ont pu suivre les explications de Claire Yvon, guide conférencière : "Cette rade est le fruit des siècles de combat contre l'ennemi fidèle qui est l'Anglais. La décision a été prise à la fin de l'Ancien Régime de construire une digue avec un projet pharaonique", explique-t-elle. La balade retrace également les évolutions de la ville dans le temps jusqu'à aujourd'hui.

À l'avant du bateau, les passagers ont pu observer, à l'air libre, les différentes fortifications au coucher du soleil. -

Parmi les passagers figurait Philippe, natif de Cherbourg. Il est venu voir la rade en bateau pour la troisième fois et ne se lasse pas du spectacle : "On apprend toujours, c'est ça qui est intéressant". Au bout d'une demi-heure, la guide a dû s'interrompre. Et pour cause, plusieurs dauphins faisaient leur show et suivaient le bateau ! "On a vu des choses magnifiques, c'est la balade idéale en mer !" s'enthousiasmait alors Emilie, originaire d'Auvergne. Un moment magique digne d'un décor de carte postale.