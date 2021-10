Environnement. À Dubaï, de la fausse pluie pour lutter contre la chaleur

Les précipitations aux Émirats Arabes Unis sont assez rares. Dans cette région très aride, moins de cent millimètres de pluies tombent chaque année et les températures atteignent facilement les 50°C durant l'été. En France, ce chiffre s'élève en moyenne entre 500 et 1 800 mm par an.

Face aux fortes chaleurs, le service météorologique des Émirats Arabes Unis a déployé des drones qui ont une tâche bien particulière : envoyer des décharges électriques dans les nuages pour provoquer des précipitations. Ce projet est préparé en collaboration avec l'université de Reading (Angleterre).

Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous, cette nouvelle technique porte ses fruits.

Cependant, il y a un petit couac. Cette technologie provoque bel et bien des intempéries mais elle ne contrôle pas l'intensité et la quantité des averses. Il faut noter que le territoire, les infrastructures mais aussi les habitants émiratis ne sont pas du tout habitués aux fortes précipitations. Résultat, les intempéries ont inondé des voies et des autoroutes autour de Dubaï et le trafic a ainsi été fortement perturbé. Beaucoup n'ont jamais conduit sous la pluie.

Les averses artificielles pourraient servir à préserver l'activité agricole en période de sécheresse. Les États-Unis et la Chine développent aussi d'autres techniques qui créent des précipitations artificielles en injectant dans les nuages avec un taux d'humidité élevé de l'iodure d'argent : cela permet d'accélérer la condensation et provoque des pluies. Mais la fausse pluie n'est qu'une réponse ponctuelle au vrai problème : le changement climatique.