[Photos] Le Havre. Clap de fin pour les Moz'aïque Sessions

La possibilité de se faire tester à l'entrée du site n'aura pas changé la donne. Les Moz'aïque Sessions, version allégée du festival habituel, n'auront rassemblé qu'environ un millier de spectateurs par soir, aux Jardins suspendus du Havre, du mercredi 21 au dimanche 25 juillet.

Le blues de Will Barber

Pour la dernière soirée, c'est le groupe Delgres qui s'est présenté sur scène pour distiller son blues créole. "Mon père est arrivé par bateau de Guadeloupe, au Havre, en 1958" a rappelé le chanteur, Pascal Danaë.

En clôture du festival, c'est le guitariste Will Barber qui a emporté le public. Le gaillard de Narbonne a réveillé l'assistance avec sa reprise d'Another Brick in The Wall de Pink Floyd, qui l'avait fait connaître dans la saison 6 de The Voice.

Cinq annulations à gérer

"Cela a été très compliqué à organiser mais on est extrêmement ravis, réagit Jérôme Le Bay, directeur du festival, pour le public, pour les artistes, on voulait faire quelque chose". Au total, les organisateurs ont dû remplacer cinq artistes au pied levé, en raison de la situation sanitaire.

Si la jauge fixée à 2 000 personnes par soir n'a pas été atteinte, Jérôme Le Bay veut retenir l'enthousiasme du public, "avec plus de retenue que d'habitude, mais plus de temps pour échanger. Les gens avaient vraiment envie de danser...". Pour l'an prochain, le programmateur formule un vœu : "On rêve d'une édition normale, avec 4 500 spectateurs par soir".