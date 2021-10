Sud-Manche. Baignade interdite sur plusieurs plages de Granville et Saint-Pair-sur-Mer

Comme souvent dès que les précipitations sont importantes, la baignade et la pêche sont interdites sur plusieurs plages de Granville et Saint-Pair-sur-Mer. La qualité des eaux de baignade pourrait être fortement impactée par "un transit des flux de pollution vers la mer".

Dimanche 25 juillet, les municipalités ont donc annoncé la fermeture, jusqu'à nouvel ordre, des plages d'Hacqueville, de Saint-Nicolas et du Fourneau pour Granville, et sur les plages du Casino et Saint-Gaud pour Saint-Pair-sur-Mer. Ce n'est pas la première fois que de telles décisions sont prises cet été. Début juillet, ces plages avaient déjà été fermées pendant une semaine, exactement pour les mêmes raisons.