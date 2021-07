[Photos] Rouen. Des centaines de manifestants défilent contre le pass sanitaire

Étaient-ils 1 000, 1 500 ou 2 000 ? Étaient-ils encore plus nombreux que le week-end précédent ? Difficile de répondre à ces deux questions et encore plus difficile de compter les très nombreux Rouennais qui défilaient samedi 24 juillet contre le pass sanitaire. Anti-vaccins, pro-vaccins, gilets jaunes, membres du personnel soignant, jeunes et moins jeunes... Les profils des manifestants étaient très variés, tous ayant pour point commun leur opposition au pass sanitaire entré en vigueur mercredi 21 juillet. Loin des débordements qui ont émaillé la manifestation parisienne, le cortège rouennais s'est approprié les rues du centre-ville dans le calme, entonnant des slogans et des chants hostiles à la généralisation du pass sanitaire et au gouvernement.