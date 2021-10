Lillebonne. Plongée dans l'Antiquité à 360° avec l'appli Juliobona 3.0

À Lillebonne, le musée Juliobona entre dans l'ère 3.0 ! Depuis le début du mois de juillet, des tablettes permettent de compléter la visite du musée et du théâtre romain, situé juste en face. Un contenu interactif qui comprend des informations scientifiques, des jeux, des ambiances sonores et des reconstitutions 3D à 360 degrés du Lillebonne d'autrefois.

Un regard scientifique

"Nous avons travaillé de manière à proposer une forte immersion en s'appuyant sur ce que le visiteur a sous les yeux" précise Marie Penna, responsable du service musées et patrimoine de Caux Seine Agglo. La tablette ne remplace pas les visites guidées ni les vitrines du musée, elle est complémentaire. "En remettant les objets dans leur contexte, le visiteur va faire le lien entre ce qu'il voit dans la vitrine et l'utilisation d'un objet il y a presque 2 000 ans". Deux personnages guident le visiteur sur cette application Juliobona 3.0 : Stella, jeune aristocrate de l'Antiquité, et Marc, archéologue. L'occasion d'en savoir plus sur la vie quotidienne dans le Lillebonne antique, avec toujours un regard scientifique. "Par exemple, pour reconstituer un décor à l'intérieur d'une maison ancienne, on va s'inspirer d'un fragment de mosaïque retrouvé à Lillebonne" poursuit Marie Penna.

Pour louer une tablette au musée il faudra débourser 1 € supplémentaire sur le prix du billet, mais l'application est aussi téléchargeable gratuitement sur les smartphones.

Pratique. Juliobona est ouvert tous les jours pendant l'été, sauf le mardi, de 10 heures à 12h30 et de 13h30 à 18 heures.