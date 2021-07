Près de Caen. Des solutions face à l'abandon massif des animaux

L'abandon des animaux de compagnie explose lors de cet été 2021. À la Société protectrice des animaux (SPA) de Basse Normandie à Verson près de Caen, le constat est brutal. "460 chats ont été pris en charge depuis janvier, ils étaient un peu plus de 200 l'année dernière. Nous sommes saturés", alerte Vanessa Pecullo, la directrice. Certains vacanciers n'assument plus leur boule de poil au moment du départ. Pourtant, "quand on adopte c'est pour la vie, on y réfléchit avant de prendre un animal", s'agace-t-elle et poursuit, "ce n'est pas un produit de consommation, certains les considèrent comme des objets."

La mauvaise excuse des vacances

Avant l'abandon, des solutions existent : pension canine, "dog sitter" ou garde à domicile… C'est ce que propose la société Pile Poils Plumes aux portes de Caen, à Bretteville-sur-Odon.

Claire Depirou est une gardienne d'animaux, "petsitter" en anglais. Passionnée d'animaux, elle a créé avec son compagnon, Tom, l'entreprise de gardiennage en 2018.

Pour les personnes qui partent en vacances, Claire a la solution, "nous nous déplaçons au domicile pour nous occuper des animaux lors de l'absence de leurs maîtres." Les visites sont principalement pour les petits animaux et les chats.

Pour les chiens, c'est également possible mais "la pension, c'est mieux pour eux", ajoute la spécialiste des animaux.

Pile Poils Plumes propose également depuis septembre 2020 un centre aéré pour chien. Il s'agit d'une garde de chien à la journée ou la demi-journée, "comme un centre aéré pour enfant !", plaisante Claire. Scott, un malinois, est la nouvelle recrue du jour. Son maître, Yann Laine, le dépose pour la première fois au centre le temps d'un après-midi test. L'objectif est de déposer son chien tous les matins avant d'aller au travail pour ne pas qu'il reste seul, car selon lui "c'est le lieu parfait pour lui faire rencontrer d'autres chiens et le sociabiliser. Et c'est sécurisé, quelqu'un regarde tous les jours." Pour ses dernières vacances, Yann avait déjà été séduit par les pensions canines, "c'est super, le chien s'adapte bien."

Vanessa et Claire s'accordent sur un point, il est également possible de partir en vacances avec ses animaux. "Il y a de plus en plus de logements qui acceptent les animaux. Et en vacances, vous pouvez également trouver des petsitter pour garder votre animal la journée", explique Claire.

Et si vous êtes prêts à adopter un animal, à la SPA de Verson, 80 chats n'attendent que vous.