Votre horoscope signe par signe du lundi 9 août

BELIER

La vie amicale est en relief. Mettez de l'eau dans votre vin, et des nuances dans vos jugements.

TAUREAU

Quelle que soit votre situation, vous allez comprendre quelque chose d'important pour votre avenir sentimental.

GEMEAUX

Vous avez aujourd'hui des chances d'obtenir une promotion ou de vous lier à une personne bienfaisante.

CANCER

Vous n'êtes pas emballé à l'idée de faire des efforts de fond, aujourd'hui. Profitez-en pour entretenir l'ambiance générale !

LION

En famille, sachez mesurer vos exigences sur des sujets récurrents. Montrez-vous juste.

VIERGE

Lâchez-vous et surtout évitez de tâtonner, un petit extra vous fera le plus grand bien, aujourd'hui !

BALANCE

Aujourd’hui, amis Balance, Les conversations sont pleines de bon sens et de conseils judicieux.

SCORPION

Cette journée sera propice à des retrouvailles avec des parents, et à des discussions sur des problèmes de maison familiale à entretenir.

SAGITTAIRE

Vos finances seront au cœur de vos pensées. Attelez-vous à la tâche, cela vous soulagera !

CAPRICORNE

Si vous avez des problèmes dans certains aspects de votre vie, vos proches seront présents et vous aideront à relativiser l'importance de ceux-ci.

VERSEAU

Il y a de l'orage dans vos amitiés et c'est inévitable. Des rivalités se dévoilent et des jalousies. Elles peuvent vous étonner et vous déstabiliser.

POISSONS

Vous êtes plus détendu et confiant en vous-même, cela vous attirera bien des faveurs extérieures utiles.